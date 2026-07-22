《Ａ股行情》滬綜指低開0.64%，中證監再開座談會釋放穩市訊號

A股三大指數集體低開，滬綜指低開0.64%，報3839.67點，深成指低開0.66%，創業板指低開1.11%。監管層繼續釋放穩市訊號，除投資者座談會外，中證監周一（20日）和周二（21日）與上市公司、證券基金機構等召開座談會，就促進資本市場穩定健康發展聽取意見，中證監稱將主動回應市場關切、增強市場內在穩定性。



隔夜美股費城半導體指數大漲，A股半導體板塊盤初亦走高。《日經亞洲》報道，台積電計劃於明年將先進和成熟製程芯片價格提高至多10%，以抵消生產材料成本上升帶來的影響。報道稱，台積電已就加價事宜與客戶展開磋商，基礎價格升幅將介乎5-10%，相關談判於6月左右開始，並在7月敲定，新價格將於2027年初生效。



個股方面，中際旭創(深:300308)在港交所公告稱，將在香港發行5450萬股，最高發行 價每股1010元。據《彭博》估算，該公司最高融資額料達550億元。知情人士稱，貝萊德、高瓴和淡馬錫勢將成為中際旭創上市交易的基石投資者。中際旭創A股今早低開2.3%。



另外，人行今日進行760億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場今日有4265億元逆回購到期，即今日淨回籠3505億元，中止連續7個交易日放水趨勢。

《經濟通通訊社22日專訊》