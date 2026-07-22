《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.5%，黃金概念股強勢

A股市場三大指數上午升跌不一，滬指半日揚0.5%，報3883.58點，深成指升0.61%，創業板指則跌0.13%。滬深兩市半日成交17790億元（人民幣．下同），較上個交易日減少2219億元或11%。



金價升至近兩周高位，受技術性買盤推動；與此同時，投資者等待下周美聯儲會議以尋找利率前景線索，並密切關注中東衝突。現貨金上漲0.9%至每盎司4113.73美元。A股黃金板塊跟隨強勢，山金國際(深:000975)、赤峰黃金(滬:600988)漲停。



半導體產業鏈再度活躍，板塊指數升超3%。芯片巨頭長鑫科技(滬:688825)今日公布的IPO發行結果公告顯示，其戰略配售有過半股數被全國社保基金和基本養老保險基金旗下投資組合囊括，這體現了在中國尋求科技自主可控的背景下，國家級長期資本對關鍵半導體龍頭企業的支持。



下跌方面，遊戲股陷入調整，冰川網絡(深:300533)跌4.08%，愷英網絡(深:002517)跌3.4%；另AI應用、白酒、券商股均挫。

《經濟通通訊社22日專訊》