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AH股新聞

22/07/2026 15:04

《Ａ股行情》滬綜指收升0.07%，黃金股領漲，存儲芯片調整

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指22日收升0.07%報3867.03點
▷ 黃金股領漲，存儲芯片概念股回落
▷ 中證監20-21日召開系列座談會回應市場關切

　　繼投資者座談會後，中證監公布周一及周二（20及21日）還召開上市公司、行業機構、專家學者系列座談會，並稱將主動回應市場關切，增強市場內在穩定性。滬深股市全日震盪，先升後回落，滬指保住微弱升幅0.07%報3867.03點，深成指跌1.42%，創業板指挫3.23%；兩市成交額2.65萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量3038億元或10%。

　　中美兩國據報計劃於9月就人工智能問題舉行磋商，兩個超級大國正面臨如何監管雙方日益強大的前沿模型所帶來的風險。美方指國務卿魯比奧與中國外長王毅本周即將會晤，為今年晚些時候可能的兩國領導人峰會做準備。

　　盤面上，黃金股全日領跑，招金黃金(深:000506)升停。市場對美伊外交進展的期待助推金價走勢，金價盤中升至近兩周高位。保險股全線收漲，中國太保(滬:601601)升3.5%最多。五大險資巨頭日前集體發聲響應，表示堅定支持資本市場發展；其中中國太保公告，後續將繼續投資科技成長、消費、新能源等領域股票及ETF，支持培育和發展新質生產力，做真正的市場耐心資本。

　　下跌方面，存儲芯片概念回落，德明利(深:001309)8天6次跌停。內地存儲巨頭長鑫科技(滬:688825)周二晚正式公布科創板IPO發行結果，最終戰略配售數量為16.67億股，網上發行最終中籤率約0.4714%。雖然公司發行價被市場視為低於預期，且上半年業績料大幅增長，網上投資者仍棄購約658.62萬股，涉及金額約5703.67萬元。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004717.24-0.46　
上證指數3867.03+0.0712581.50
深證成指14061.44-1.4213952.00
創業板指3566.73-3.23　
科創501860.08-2.26　
B股指數271.52-0.070.63
深證B指1134.19+0.871.15

《經濟通通訊社22日專訊》

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