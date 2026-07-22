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AH股新聞

22/07/2026 09:52

《Ａ股焦點》金價上漲，滬深黃金股升幅靠前

　　受美伊關係有望取得外交突破提振，大宗商品價格全面走高，現貨金升1%至每盎司4119.39美元。滬深黃金股升幅靠前，曉程科技(深:300139)揚近11%，山金國際(深:000975)走高8.2%，赤峰黃金(滬:600988)漲7%，中金黃金(滬:600489)、四川黃金(深:001337)、招金黃金(深:000506)跟升。
《經濟通通訊社22日專訊》

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