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AH股新聞

22/07/2026 10:03

《Ａ股焦點》源杰科技升超3%，上半年淨利潤同比預增超11倍

　　光芯片龍頭源杰科技(滬:688498)公告稱，預計2026年半年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為6億元-6.5億元（人民幣．下同），同比增長1197%-1305%。業績變動主要由於數據中心業務收入增長帶動整體毛利率提升，期間費用佔比下降，以及私募基金投資公允價值變動產生投資收益。

　　受業績提振，源杰科技今日高開高走，現升3.7%，報1565.88元。
《經濟通通訊社22日專訊》

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