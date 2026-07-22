《Ａ股焦點》德明利稱第二季度積極加強戰略庫存儲備，惟股價挫超7%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

存儲龍頭德明利(深:001309)接受機構調研時表示，公司企業級存儲業務仍處於快速發展階段，相關業務佔比持續提升。公司已於第二季度啟用深圳光明工廠，目前已進入量產交付階段。海外布局方面，公司已與部分海外企業級客戶達成合作意向，通過與現有委外生產的頭部供應商合作，快速布局完善越南生產線，並計劃年內啟動量產交付工作。



公司庫存策略以未來訂單和生產排期為導向，第二季度積極加強戰略庫存儲備，現有庫存規模可支撐未來半年及以上業務需求。公司已與上游多家存儲原廠建立深度戰略合作關係，並建立多元化採購體系以提升保供能力。公司企業級存儲已成功進入多家頭部互聯網及服務器廠商供應鏈，產品通過驗證並實現穩定批量出貨，業務處於加速擴張階段。



*二季度利潤環比下滑，股價曾連續四日跌停*



對於公司二季度淨利潤環比變動原因，德明利解釋稱，一是費用端抬升，包括研發投入增加、產能建設帶來計提增加、股份支付費用提升等；二是公司積極加大戰略儲備以支撐業務快速擴張，存貨戰略儲備充足；三是客戶拓展投入增加，公司企業級存儲、嵌入式存儲、內存等業務處於加速擴張階段，此類產品認證周期較長、前期適配測試投入較大，且研發費用、管理費用亦有所增加，業務擴張期相應投入需逐步兌現業績。



此前公告顯示，德明利預計2026年上半年營業收入為160億-180億元（人民幣．下同），同比增長289.39%-338.06%；預計上半年歸母淨利潤為57億-65億元，上年同期虧損1.18億元。儘管上半年整體業績高增長，但二季度環比下滑引發市場擔憂。根據一季度歸母淨利潤33.46億元計算，二季度歸母淨利潤預計為23.54億-31.54億元，環比下降5.74%-29.65%。



業績預告披露後，德明利7月15日、16日、17日及20日連續四個交易日跌停，累計跌幅達34.39%；7月21日早盤再度觸及跌停，最終收漲5.2%終結連續跌停。德明利今日低開低走，現挫7.44%，報470.22元。

《經濟通通訊社22日專訊》