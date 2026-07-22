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22/07/2026 15:09

《以舊換新》內地上半年消費品以舊換新帶動1.1萬億元銷售額

　　據《央視新聞》報道，2026年以來，消費品以舊換新政策持續顯效，有效激發市場活力，帶動消費提質升級。商務部數據顯示，2026年上半年，消費品以舊換新累計帶動相關商品銷售額1.1萬億元人民幣，惠及1.5億人次。其中，汽車以舊換新370.7萬輛；家電以舊換新6326.6萬台；數碼和智能產品購新7909.8萬台；19個地方實施自主品類補貼政策，帶動相關商品銷售99.2萬件。
《經濟通通訊社22日專訊》

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