【聚焦數據】內地上半年財收增4.7%、支出增1.5%，證券交易印花稅收入大漲近1倍

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▷ 證券交易印花稅收入1549億元同比增97.3%
▷ 土地出讓收入9778億元同比降31.5%
財政部公布，上半年，全國一般公共預算收入121047億元(人民幣．下同)，同比增長4.7%，增幅較首5月擴大0.7個百分點。其中，全國稅收收入97865億元，同比增長5.3%；非稅收入23182億元，同比增長2.3%。分中央和地方看，中央一般公共預算收入52240億元，同比增長7.5%；地方一般公共預算本級收入68807億元，同比增長2.7%。
主要稅收收入項目中，印花稅2752億元，同比增長40.9%，增幅較首5月擴大5.1個百分點。其中，證券交易印花稅1549億元，同比大增97.3%，增幅擴大8.5個百分點。
國內增值稅38581億元，同比增長6%，增幅較首5月收窄0.2個百分點。國內消費稅8673億元，同比下降3.4%，降幅擴大0.3個百分點。車輛購置稅1153億元，同比增長13.7%，增幅擴大1.1個百分點。契稅2019億元，同比下降14.7%，降幅收窄0.1個百分點。房產稅2782億元，同比增長6.3%，增幅收窄1.3個百分點。
*上半年財政支出增1.5%，科學技術支出轉增1.3%*
支出方面，上半年，全國一般公共預算支出143329億元，同比增長1.5%，增幅較首5月擴大0.7個百分點。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出21218億元，同比增長6.5%；地方一般公共預算支出122111億元，同比增長0.6%。
主要支出科目中，科學技術支出4854億元，同比增長1.3%，首5月為下降0.5%。社會保障和就業支出26360億元，同比增長7.6%，增幅擴大1.3個百分點。農林水支出9714億元，同比下降8.6%，降幅收窄2.6個百分點。債務付息支出6991億元，同比增長4.5%，增幅收窄0.6個百分點。
*上半年土地出讓收入同比降幅擴至31.5%*
上半年，全國政府性基金預算收入15244億元，同比下降21.6%。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入2397億元，同比增長10.3%；地方政府性基金預算本級收入12847億元，同比下降25.6%，其中，國有土地使用權出讓收入9778億元，同比下降31.5%，降幅較首5月擴大2.8個百分點。
上半年，全國政府性基金預算支出38705億元，同比下降16.4%。分中央和地方看，中央政府性基金預算本級支出2239億元，同比下降64.5%；地方政府性基金預算支出36466億元，同比下降8.8%，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出17105億元，同比下降17%，降幅較首5月擴大3.1個百分點。
《經濟通通訊社22日專訊》
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