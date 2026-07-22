《中國要聞》財政部：地方財政自給率低於100%屬常態，實際可實現收支平衡

對於有媒體報道稱中國一季度所有省份財政自給率低於100%，中國財政部預算司副司長唐在富今日在財政部記者會上表示，由於地方一般預算收入只是支出的來源之一，所以財政自給率低於100%是一個常態。實際中雖然地方自給率低於100%，但由於中央加大了對地方的轉移支付力度，地方財政是可以實現收支平衡的。



據唐在富介紹，自給率一般指地方一般公共預算收入與支出的比值，地方一般預算支出來源除了地方自身的一般公共預算收入，還包括上級轉移支付資金，上年結轉結餘資金、國有資本經營預算調入資金等。唐在富稱，具體到今年，在中央對地方轉移支付方面，截至6月底已下達9.4萬億元人民幣，佔年初預算的90.3%。



他強調，下一步將繼續實施好更加積極的財政政策，一方面推動各項政策落地實施，合理加快資金使用進度，持續支持擴大有效投資，挖掘消費潛力，強化民生保障，促進基層財政平穩運行；另一方面落實財稅改革各項舉措，大力優化財政支出結構。



財政部稍早公布，今年上半年全國一般公共預算收入同比增長4.7%，增幅較首5月擴大0.7個百分點；上半年全國一般公共預算支出同比增長1.5%，增幅較首5月擴大0.7個百分點；上半年國有土地使用權出讓收入同比下降31.5%，降幅較首5月擴大2.8個百分點。

《經濟通通訊社22日專訊》