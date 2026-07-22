《神州金融》內地票據轉貼利率指導趨嚴，據報買賣報價均不得低於0.5%

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據《路透》報道，繼此前限制部分銀行票據轉貼現買入價後，消息人士周三透露，中國監管機構對銀行票據轉貼現利率指導更趨嚴格，要求市場機構買賣報價均不得低於0.5%。



消息人士指，原因是此前限價指引的約束力僅局限在部分大型銀行，很多中小機構依然可以低於0.5%的利率出票和收票，令監管指引的效果大打折扣。最新的指導是賣票也不能低於0.5%，「即便想低價收票也行不通了」。



消息人士稱，隨著新的限制出台，當下基本已經沒有可交易的空間，市場交易陷入困境。



報道指，上海票據交易所對此暫未立即予以置評。



消息人士上周透露，中國部分銀行收到業務指引，要求不得以低於0.5%的利率開展票據轉貼現業務。這正值此前幾個月銀行買入票據需求持續高漲、以充抵信貸規模不足之際；此次監管加碼的主因或源於此前銀行集中收票時，票據利率下行過快、過低，不利於市場預期的引導。



不過隨後票據市場上低於0.5%的轉貼利率並未銷聲匿跡，由於還有不少機構仍可自主決定交易價格，國股銀行承兌的六個月票（足月票）基本仍交投在0.5%下方，昨日收報0.42%-0.43%。



在今日最新指導後，轉貼利率全線回歸，國股銀行各個期限票據賣出報價「清一色」均在0.5%。



由於信貸需求持續疲弱，人行此前連續數月對銀行進行窗口指導，要求加大信貸投放力度。為快速補充規模，銀行只能反覆使用「收票」這一利器，此前幾月的月末短票轉貼利率頻現0.01%的「地板價」。

《經濟通通訊社22日專訊》