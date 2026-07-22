海天味業(03288)昨首斥2999萬人幣，回購82萬A股

海天味業(03288)(滬:603288)公布，在昨日通過集中競價交易方式首次回購約82.4萬股A股，佔總股本比例為0.01%，成交總金額2999萬元（人民幣．下同）。



該集團指，回購成交的每股最高價37.37元，每股最低價36.15元。回購進展符合法律法規、規範性文件的有關規定和回購股份方案的要求。該集團指，在回購期限內根據市場情況擇機回購A股。

《經濟通通訊社22日專訊》