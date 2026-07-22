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22/07/2026 09:01

民生銀行(01988)發行綠色金融債券籌獲150億人幣，票息1.5%

　　民生銀行(01988)(滬:600016)公布，2026年綠色金融債券（第一期）在銀行間市場清算所股份完成債券的登記、托管。債券於周一完成發行。發行規模為150億元人民幣　。

　　該集團指，債券為3年期固定利率，票面利率為　1.5%，債券募集資金用於　《綠色金融支持項目目錄(2025年版）　》規定的綠色產業項目。
《經濟通通訊社22日專訊》

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