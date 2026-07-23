  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

23/07/2026 08:55

《駐京專電》商務部：法國出台「反超快時尚」法，對中資電商平台設歧視性限制

　　近日法國出台了「反超快時尚」法，針對「超快時尚」服飾產業及平台提出了一系列限制性要求。法國政府官員明確表示，立法首要管控對象是希音(SHEIN)、TEMU、速賣通(AliExpress)等跨境電商平台。中國商務部對此回應稱，法國近日出台的「反超快時尚」法對中資跨境電商平台採取了歧視性限制，以立法方式嚴重扭曲公平競爭，中方對此表示嚴正關切。

　　商務部稱，中方認為，該法以制定所謂「環保」和「可持續」標準為名，行排他性措施為實，涉嫌違反世貿組織非歧視原則，已構成了對華貿易壁壘，嚴重背離法國對外標榜的公平競爭和自由貿易準則，不僅將損害中方企業的正當合法權益，更將傷及法國消費者的切身利益。

　　商務部敦促法方恪守世貿組織規則，立即糾正上述歧視性做法，為中資企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。中方將密切關注相關立法實施細則制定與落地執行情況，一旦中國企業合法權益受到侵害，中方將採取必要措施予以回擊。

　　歐委會周一(20日)宣布根據歐盟《數字服務法》，對阿里(09988)旗下海外網購業務全球速賣通處以5.5億歐元罰款，是該法例實施以來的最高額罰款。對此，中國商務部22日發布發言人答記者問文章稱，中方注意到有關情況，對此表示強烈不滿和嚴正關切。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

胡塞亮出紅海之劍，美伊戰爭節外生枝

22/07/2026 17:04

中東戰火

關稅戰 | 美國擬不遲於周五徵收新關稅，銜接即將到期的臨時1...

22/07/2026 09:59

關稅戰

定期存款 | 滙豐特選客3個月2.95厘，工銀亞洲高門檻加至...

21/07/2026 16:53

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金