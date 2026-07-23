《駐京專電》商務部：法國出台「反超快時尚」法，對中資電商平台設歧視性限制

近日法國出台了「反超快時尚」法，針對「超快時尚」服飾產業及平台提出了一系列限制性要求。法國政府官員明確表示，立法首要管控對象是希音(SHEIN)、TEMU、速賣通(AliExpress)等跨境電商平台。中國商務部對此回應稱，法國近日出台的「反超快時尚」法對中資跨境電商平台採取了歧視性限制，以立法方式嚴重扭曲公平競爭，中方對此表示嚴正關切。



商務部稱，中方認為，該法以制定所謂「環保」和「可持續」標準為名，行排他性措施為實，涉嫌違反世貿組織非歧視原則，已構成了對華貿易壁壘，嚴重背離法國對外標榜的公平競爭和自由貿易準則，不僅將損害中方企業的正當合法權益，更將傷及法國消費者的切身利益。



商務部敦促法方恪守世貿組織規則，立即糾正上述歧視性做法，為中資企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。中方將密切關注相關立法實施細則制定與落地執行情況，一旦中國企業合法權益受到侵害，中方將採取必要措施予以回擊。



歐委會周一(20日)宣布根據歐盟《數字服務法》，對阿里(09988)旗下海外網購業務全球速賣通處以5.5億歐元罰款，是該法例實施以來的最高額罰款。對此，中國商務部22日發布發言人答記者問文章稱，中方注意到有關情況，對此表示強烈不滿和嚴正關切。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》