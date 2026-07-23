《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監稱歡迎國際機構投資者擴大對華投資

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中證監：堅決維護資本市場平穩，歡迎國際機構投資者擴大對華投資

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中證監主席吳清7月21日在京會見了加拿大養老基金投資公司總裁兼首席執行官格雷厄姆(John Graham)。雙方就全球及中國經濟金融形勢、投資中國資本市場等議題交換了意見。



北京國資公司：更大力度開展上市公司股份增持

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北京市國有資產經營有限責任公司7月22日消息，北京國資公司表示，堅定看好中國資本市場發展前景，堅定支持控參股上市公司高質量發展。將更大力度開展上市公司股份增持，推動上市公司併購重組。



保持力度，保障重點，上半年財政支出靠前發力

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7月22日，財政部召開2026年上半年財政收支情況新聞發布會。財政部國庫司副司長馬宏兵表示，上半年財政支出總體保持靠前發力，各級財政部門認真落實更加積極的財政政策，保持必要財政支出力度，保障重點領域支出。





《上海證券報》



習近平對基礎教育工作作出重要指示

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國家主席習近平近日對基礎教育工作作出重要指示指出，黨的十八大以來，黨中央把基礎教育作為基礎性、先導性工作來抓，多措並舉推動基礎教育實現長足發展，為建設教育強國提供了有力支撐。



中證監：歡迎國際機構投資者擴大對華投資

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7月21日，中證監主席吳清在北京會見加拿大養老基金投資公司總裁兼首席執行官格雷厄姆(John Graham)時強調，中證監將堅決維護資本市場平穩健康運行，持續提升外資參與資本市場的便利度，歡迎國際機構投資者擴大對華投資。



穩市場聚合力，中證監系列座談會釋放四大訊號

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7月20日至21日，從投資者、上市公司到行業機構、專家學者，中證監以少見的密度和廣度舉行系列座談會，圍繞促進資本市場穩定健康發展聽取意見建議。此外，中證監主席吳清會見外資基金公司，就投資中國資本市場等議題交換意見。





《證券時報》



習近平對基礎教育工作作出重要指示

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國家主席習近平近日對基礎教育工作作出重要指示指出，黨的十八大以來，黨中央把基礎教育作為基礎性、先導性工作來抓，多措並舉推動基礎教育實現長足發展，為建設教育強國提供了有力支撐。



解碼2026中國經濟半年報：質升量穩向新向優

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2026年上半年，中國經濟交出了一份「質升量穩」、「向新向優」的答卷。初步核算，上半年國內生產總值(GDP)69.6萬億元(人民幣．下同)，同比增長4.7%，增速符合預期，GDP增量達3.6萬億元，創近五年同期新高。從結構看，國內經濟「向新向優」的導向進一步明確，新質生產力保持加速發展態勢，逐步成為引領經濟穿越周期、邁向高質量發展的核心增長引擎。



中證監：歡迎國際機構投資者擴大對華投資

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近日，中證監主席吳清會見了加拿大養老基金投資公司總裁兼首席執行官格雷厄姆。吳清表示，中證監堅決維護資本市場平穩健康運行，穩步擴大高水平制度型開放，持續提升外資參與資本市場的便利度。歡迎包括加拿大養老基金投資公司在內的國際機構投資者擴大對華投資，共享中國經濟和資本市場改革發展紅利。