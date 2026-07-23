《鍾之日記》恒指返兩萬五，消費股表現疲

7月23日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中東緊張局勢持續，油價升高，美股隔晚走軟。港股今日反彈，美團(03690)、百度(09888)等大型科技股走高下，恒指盤中升逾300點，重越兩萬五關口。港股最後收報25210，升318點或1.3%。今日主板成交僅2335億元。



*滬指升0.25%連漲四日，兩市成交縮量4580億*



滬深股市今日走勢反覆，最終除科創50軟3.78%外，其他主要指數均收高。滬綜指收升0.25%報3876.78點，連升四日，累計升幅近3%，深成指揚0.44%，創業板也漲0.25%。兩市全日成交2.2萬億元人民幣，較上個交易日縮量4580億元人民幣或17%。



中央政治局會議召開在即，為下半年宏觀政策定調。第二季度經濟增速不及預期後，分析人士普遍預計，決策層將強化逆周期調節表述，做好增量政策儲備；但在出口表現韌性、全年經濟增速有望實現的情況下，重點在於推動已有政策盡快落地，而非大規模刺激。



盤面上，鋰礦股升幅靠前，盛新鋰能(深:002240)漲停。寧德時代(深:300750)旗下雅江斯諾威鋰礦，終於走到投產前最關鍵的一步，寧德時代全日升3.7%。半導體板塊領跌，收挫4.3%。分析師指出，部分投資者選擇在近期對上半年累積了較大漲幅的A股科技板塊進行獲利了結，而對科技板塊降低交易擁擠度以及去槓桿的需求一度加大短期市場壓力；不過，當前A股整體及科技板塊盈利持續向好的趨勢並未發生改變。



*消費股表現低迷，農夫山泉挫近6%*



內地公募基金第二季大幅調整持倉，從消費股轉向人工智能相關股份。最新季報顯示，內地最大主動型基金之一的易方達藍籌精選混合基金，將其長期持有的貴州茅台(滬:600519)、五糧液(深:000858)及瀘州老窖(深:000568)等白酒股合計倉位，由3月底的30%降至6月底的13%，同時新增多個AI相關股份的持倉。



消費股今日表現低迷，農夫山泉(09633)收挫5.7%，報40.44元，為今日表現最差藍籌。大和下調對農夫山泉目標價至50元，主要反映下半年毛利率面臨壓力及收入增長放緩，但仍維持「買入」評級。東鵬飲料(09980)跌2.3%，報109.8元，股價連跌2日；蒙牛乳業(02319)跌0.55%，報18.22元，股價已連跌3日；華潤啤酒(00291)跌0.5%，收報23.92元。



美銀證券表示，7月PET塑料價格按年上漲約20%，與此同時，疲弱的消費需求、不利的夏季天氣以及日益加劇的競爭，持續壓抑營收增長前景。因此，該行將中國飲料行業覆蓋股的2026及2027預估每股盈測平均下調6%及5%，目標價平均下調9%，惟仍視農夫山泉為行業首選股，因其擁有穩健的營收增長前景及具韌性的利潤率表現。



消費需求疲弱亦與市場對內地就業前景的憂慮有關。據《彭博》報道，內地青年失業率可能攀升至三年多前的疫情時期高位。國家統計局早前公布，6月份16至24歲勞動力失業率錄得14.9%，延續季節性下降，但仍高於去年同期的14.5%，為政府兩年多前將高校在校生排除在統計樣本之外以來的同期最高水平。



澳新銀行集團經濟學家邢兆鵬預計，隨勞動力「供過於求」的情況加劇，以及內需疲軟和人工智能取代職場上的職位等因素，未來兩個月內地青年失業率將逼近20%；隨著6月後更多畢業生進入勞動力市場，失業率將在夏季晚些時候大幅上升。



*寧德時代天價鋰礦開發取重要進展，鋰礦股受惠升*



寧德時代(03750)通過重整拿下的雅江斯諾威鋰礦，終於走到投產前最關鍵的一步，再加上今日碳酸鋰主力合約價格錄升，鋰礦股應聲上漲。贛鋒鋰業(01772)收升9.9%，報40.5元，該股連升3日累漲12%；天齊鋰業(09696)亦升7%，收報34.42元。寧德時代則漲2.8%。



近日，甘孜州生態環境局受理並公告《雅江縣斯諾威礦業發展有限公司斯諾威礦業新能源鋰礦開發項目》建設項目環境影響評價文件。這標誌著重整對價逾64億元人民幣、曾被市場高度關注的「天價鋰礦」開發，由前期手續籌備階段邁入實質性建設籌備階段。



根據環評受理公示，該項目位於甘孜州雅江縣、康定市，建設單位為雅江縣斯諾威礦業發展有限公司。環評文件披露，斯諾威項目建成後採礦規模將達150萬噸/年，有業內人士估計，據此折合的碳酸鋰產能約為3萬噸/年，對應鋰精礦為20萬噸/年左右。目前斯諾威礦業已與代加工廠簽訂協議，加工地址在眉山。



甲基卡礦區的尾礦庫建設成為制約項目落地的關鍵瓶頸。目前，斯諾威礦業已與天齊鋰業旗下天齊盛合、四川省自然資源投資集團旗下天府鋰業達成合作，三方擬合資共建「甲基卡1號尾礦庫」，預計2028年全面建成。不過，有熟悉斯諾威礦業的知情人士表示，即便進展順利，項目實際投產最快也要到2029年。



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