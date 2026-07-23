《中菲關係》王毅晤菲外長：強烈抗議菲方仁愛礁衝撞中方執法船隻

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中共中央政治局委員、外交部長王毅22日在馬尼拉出席東亞合作系列外長會期間應約會見菲律賓外長拉扎羅，向菲方闡明中方嚴正立場，對菲方人員在仁愛礁衝撞中方執法船隻的粗暴行徑表示強烈抗議。



*域外勢力干涉介入，菲國內勢力破壞對話推進*



王毅表示，面對變亂交織的世界，中菲本應共同維護本地區得來不易的和平發展局面，但菲律賓的做法卻與其他地區國家背道而馳，成為地區和平穩定的干擾源。事實證明，任由外部勢力干涉介入，蓄意炒作擴大海上分歧，只會淪為被人利用的工具。如果試圖借助域外國家挑釁滋事，最後只能吞下自己釀成的苦果。遺憾的是，每當中菲要開展對話時，菲國內就有人特別是軍警部門一些勢力，蓄意製造事端，破壞對話的推進。



王毅指出，中菲關係正站在十字路口，何去何從需要菲方作出正確理智選擇。他強調，中國從來不是菲律賓的安全威脅，歷史上從未侵略或殖民過菲律賓。中菲存在領土和海洋劃界爭議是客觀事實，中方始終致力於通過雙邊對話協商管控分歧、穩定局勢。但菲方卻在域外勢力慫恿下，搭了個臨時「仲裁庭」的草台班子，炮製炒作非法無效的所謂「裁決」，中方從一開始就不接受、不參與，更不會承認。



王毅嚴正指出，菲方應立即停止在涉海問題上的挑釁行為，恪守迄今對中方作出的承諾，為穩定雙邊關係作出切實努力。



拉扎羅表示，菲方始終奉行一個中國政策，履行建交承諾，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。菲方希望通過對話，尋找涉海問題的妥善解決辦法，爭取實現兩國關係的改善。

《經濟通通訊社23日專訊》