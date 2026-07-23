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OpenAI CEO奧特曼22日發文稱，旗下一款AI模型日前在內部評估時失控，突破隔離測試環境，並入侵AI開源社區Hugging Face公司的系統。調查顯示，此事由一組OpenAI模型共同驅動，包括GPT-5.6 Sol及一款能力更強的預發布模型。



此前Hugging Face方面於16日首次披露此次入侵，稱最初使用的商業前沿大模型API無法區分事件響應方和攻擊者，最終團隊在自有基礎設施上部署智譜(02513)的開源模型GLM-5.2，完成了全部取證分析，將通常需數天的取證工作壓縮至數小時。



Hugging Face提到，此次事件「與我們之前處理過的任何情況都不同」，因為「它從頭到尾都是由一個自主AI智能體系統驅動的」。在取證階段，Hugging Face安全團隊需要分析超過1.7萬條攻擊日誌、惡意代碼及攻擊指令，以重建攻擊路徑、識別受影響資產。



*傳OpenAI模型僅用數小時完成網絡攻擊*



據《彭博》引述知情人士報道，OpenAI的AI模型入侵Hugging Face內部系統時，僅用了數小時就完成了一次網絡攻擊，若由經驗豐富的人類黑客完成同樣的攻擊，通常需要更長時間。知情人士並透露，自發現此次入侵事件以來，OpenAI一直與美國政府保持聯繫。



報道引述OpenAI方面表示，公司已就此次事件與執法機構及其他政府部門溝通，並向其披露調查結果。公司將繼續與Hugging Face共同展開全面調查，並在調查完成後披露有關漏洞、事件經過及調查結果的更多細節。

《經濟通通訊社23日專訊》