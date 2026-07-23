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AH股新聞

23/07/2026 14:36

【ＡＩ】英特爾和AMD據報正與中國客戶簽署長期CPU採購協議

　　據《路透》引述知情人士報道，在芯片價格大漲之際，英特爾(US.INTC)和AMD(US.AMD)正與中國服務器客戶就數據中心處理器簽署中長期採購協議。

　　知情人士透露，相關協議通常會鎖定採購量，但不會鎖定價格。大多數協議涵蓋約一年的供貨期，不過英特爾和AMD已與部分客戶討論兩年或更長時間的採購承諾。

　　英特爾和AMD沒有回應《路透》的置評請求。

*AI需求外溢，CPU供應轉向賣方市場*

　　報道指出，此舉凸顯人工智能熱潮帶來的廣泛影響：需求已從AI加速器擴展至內存、網絡設備和服務器處理器，這使供應商在試圖簽訂長期採購協議時擁有更大的議價能力。這一轉變也呼應內存芯片製造商與買家簽署中長期供應協議的趨勢，並標志著服務器CPU的供應也趨緊，或拖慢中國雲服務提供商及互聯網企業部署AI服務的進程。
　
　　知情人士表示，中國市場的服務器CPU價格仍在攀升，部分產品環比漲幅超過10%。自今年年初以來，中國市場部分CPU產品的價格漲幅已超過40%。
　
　　據《路透》此前報道，英特爾和AMD已通知中國客戶，服務器CPU的交貨周期將大幅延長，其中，英特爾部分產品的交貨周期最長可達六個月。
《經濟通通訊社23日專訊》

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