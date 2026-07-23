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23/07/2026 15:30

【ＡＩ】智能體互聯國家標準應用推進，首批智能體身份碼完成發放

　　7月21日，《人工智能　智能體互聯》系列國家標準應用推進專題會議在北京中關村展示中心召開。據《央視新聞》報道，會議現場發布了GB/Z185-2026七項指導性國家標準，這是國內首個覆蓋智能體全生命周期的互聯標準體系，為全域AI協同搭建統一底層規則。

　　據介紹，由於缺乏統一規範，不同廠商的智能體往往互不兼容，身份難以溯源，跨域協作受阻，形成了「智能孤島」。本次發布的GB/Z185-2026系列標準完整規範總體架構、智能體身份碼、身份管理、能力描述、跨域發現、協同交互、工具調用七大核心環節，破解長期以來不同廠商智能體互不兼容、身份可信缺失、跨域協作壁壘突出等行業痛點，打通了智能體全流程運行的底層規則。

*為智能體賦予可追溯「數字身份證」*

　　七大核心環節中，智能體身份碼是核心落地載體。會議現場舉辦了智能體身份碼首批發放儀式，累計完成2000餘個重點行業智能體身份碼發放，為每一個智能體賦予唯一可追溯的「數字身份證」，構建可信互聯底層信任體系。

　　據悉，該體系是目前全球首套系統性的智能體互聯標準體系，其英文翻譯版已在2026世界人工智能大會人工智能國際標準化論壇公開，後續還將推出俄語、阿拉伯語等版本，聯動東盟等地區進行全球推廣。
《經濟通通訊社23日專訊》

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