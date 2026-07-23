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23/07/2026 15:58

《中日關係》外交部：王毅沒安排見日外長，因行程原因缺席東盟與中日韓外長會

　　中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上被問及中日兩國外長在馬尼拉是否有過接觸交流時表示，據他了解，此次在馬尼拉期間，王毅外長沒有與日方會見的安排。

　　林劍並稱，由於日程原因，外長王毅難以全程參加東亞合作系列外長會，中方的高官將作為代表，出席東盟與中日韓、東亞峰會，以及東盟地區論壇外長會。

　　中國外交部網站今日下午曾發文稱，王毅今日上午在菲律賓馬尼拉會見埃及外長阿卜杜勒阿提。

*華春瑩代表中方出席東盟與中日韓外長會*

　　日媒《共同社》今日上午報道指，王毅今日未有現身在馬尼拉舉行的東盟與中日韓外長會議，由副外長華春瑩代表中方出席。該媒體下午引述日本外相茂木敏充透露，周三（22日）曾與王毅簡短交談。報道指，這是日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」言論以來，中日外長首次對話。

　　華春瑩在會上發言時表示，當前世界進入新的動盪變革期，中東局勢影響外溢，能源、糧食、供應鏈安全與韌性受到衝擊，傳統和新興安全挑戰複雜交織，地區國家攜手應對挑戰的呼聲更高，聚焦合作發展的意願更強烈，維護和平穩定環境的訴求亦更迫切。

 
《經濟通通訊社23日專訊》

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