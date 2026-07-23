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AH股新聞

23/07/2026 16:00

《中國要聞》商務部：外資持續看好中國市場，上半年近4800家外企追加投資

　　商務部副部長鄢東今日在國新辦發布會上表示，中國上半年新設外資企業數同比增5.3%，引資額4021.4億元(人民幣．下同)；高技術產業引資同比增長33.2%，佔比提升至42.4%。外資持續看好中國市場，上半年近4800家外資企業追加對華投資。

　　商務部對外貿易司司長楊濤稱，下一步將堅定不移地擴大高水平對外開放，以更加務實的政策舉措，穩出口、擴進口，特別是要推動貿易創新發展和平衡發展。

　　得益於海外需求特別是高技術製造業需求維持強韌，中國6月出口同比增速攀升至四個月新高，進口大幅優預期衝高至五年高位。

*社零增速放緩，主要受汽車、石油商品下拉影響*

　　當被問及上半年消費市場情況，同時出席發布會的商務部市場運行和消費促進司司長楊沐表示，消費市場已進入商品消費和服務消費並重的發展階段，上半年社會消費品零售總額增速放緩，主要是受汽車、石油兩類商品下拉的影響。她說，「商品消費總體上保持平穩增長的基本面沒有改變，並且出現了進一步企穩向好的勢頭」，上半年最終消費支出拉動國內生產總值(GDP)增長2.1個百分點，仍然是第一動力。
《經濟通通訊社23日專訊》

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