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23/07/2026 17:33

《中國要聞》國務院印發全民健身計劃，目標到2030年經常鍛煉人數達40%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 國務院目標2030年經常鍛煉人數達40%
▷ 計劃盤活工業廠房等空間建健身設施
▷ 推廣AI應用於體育場館及賽事活動

　　國務院印發《全民健身計劃（2026－2030年）》，目標到2030年，各類體育組織有序發展，全民健身理念深入人心、氛圍日漸濃厚，體育運動成為群眾廣泛參與的生活方式；人均體育場地面積達到4平方米左右，每千人擁有社會體育指導員達到3.3名左右，經常參加體育鍛煉人數比例達到40%左右，國民體質水平持續提高。

*盤活工業廠房、高架橋下等空間打造健身場地設施*

　　《計劃》其中提出，將全民健身場地設施建設納入地方國土空間規劃。充分利用城市「金角銀邊」，盤活利用工業廠房、倉儲用房、商業用房、高架橋下、建築屋頂等存量空間，因地制宜打造全齡友好健身空間，建設更多群眾身邊「小而美」的全民健身場地設施。完善公共體育場館向社會免費或低收費開放補助政策，鼓勵創新開放模式，在公益性開放的基礎上提供優質優價服務。

*推廣全民健身運動碼，推動AI在體育領域應用*

　　此外，《計劃》提出，運用人工智能賦能全民健身發展。加快人工智能在全民健身場地設施、賽事活動、健身指導、宣傳推廣等方面的應用。鼓勵公共體育場館結合實際需求進行數字化、智慧化改造升級，積極探索開展線上線下結合的群眾賽事活動。進一步完善國家全民健身信息服務平台，積極推廣全民健身運動碼，探索人工智能賦能全民健身公共服務產品供需精準匹配、資源優化配置和服務個性化定制。積極與國民體質監測、國家體育鍛煉標準達標測驗等工作有效銜接，有序推動人工智能在體育領域應用。
《經濟通通訊社23日專訊》

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