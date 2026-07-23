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23/07/2026 17:57

《中國要聞》市監總局部署專項行動，提升企業海外反壟斷合規能力

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 市監總局啟動海外反壟斷合規專項行動
▷ 行動為期一年，修訂指引並強化培訓
▷ 要求企業自查風險，推進行業自律

　　國家市場監管總局近日印發通知，部署開展企業海外反壟斷合規能力提升專項行動。此次專項行動聚焦企業海外投資、跨境併購、產品出口等重點場景，強化合規指導，力爭用一年左右時間，推動海外反壟斷制度宣傳覆蓋更加全面，企業合規能力顯著提升，綜合服務支撐體系逐步完善。

*推動企業將競爭合規嵌入投資決策等全業務流程*

　　專項行動重點任務包括：完善境外合規指引，構建多元培訓體系。修訂《企業境外反壟斷合規指引》，細化重點司法轄區反壟斷監管制度並增加示範案例。多渠道強化海外反壟斷應知應會宣傳教育，開展多層次、多元化合規培訓輔導，增強企業人員合規意識和風險應對能力。

　　落實企業主體責任，築牢反壟斷合規根基。鼓勵引導企業開展海外反壟斷風險自查與合規能力評估，制定合規能力提升計劃，推動企業建立高層統籌、部門牽頭、崗位落實的工作機制，將競爭合規嵌入投資決策、合同管理等全業務流程。

*防範「內捲外化」，指導行業協會推進行業自律*

　　發揮行業協會作用，提升法律服務能力。防範「內捲外化」相關海外反壟斷風險，指導行業協會增強海外反壟斷合規的服務支撐能力，用合規化手段推進行業自律，開展共性風險排查，引導企業公平參與國際競爭。

　　用好社會專業力量，加強反壟斷國際交流。依托官方網站、新媒體平台等渠道，為企業提供海外反壟斷法律法規、典型案例查詢及合規風險提示等服務。發揮專家、律師及專業服務機構優勢，構建多元支撐的合規服務體系。深化反壟斷國際交流合作，辦好各類品牌交流活動。
《經濟通通訊社23日專訊》

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