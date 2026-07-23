《Ａ股行情》滬綜指輕微高開0.03%，內地上月財政支出緊縮

內地6月財政支出創去年10月以來最大降幅，上半年廣義赤字同比收窄13%，表明財政政策進一步收緊。滬深股市今早全線高開，滬綜指高開0.03%，報3868.09點，深成指高開0.39%，創業板指高開0.84%。油氣股、電力股盤初造好，AI應用及白酒股走低。



上個月政府支出創下10月以來最大降幅，表明雖然在經濟增長放緩之際，關於出台更多支持措施的呼聲日益高漲，但財政政策卻進一步收緊。《彭博》根據財政部昨公布的數據計算得出，一項廣義政府支出指標6月同比下降11.9%。相比之下，廣義財政收入增長了1.8%。今年上半年廣義赤字為4.57萬億元（人民幣．下同），較上年同期減少13%。



報道指隨著財政持續緊縮拖累整體投資，第二季度經濟增長放緩幅度超出預期。不過，隨著高層官員呼籲加快部署已經獲批的促成長政策，以確保實現4.5%-5%年度增速目標，這一局面仍有可能發生轉變。



今日人民銀行進行2040億元7天期逆回購，利率持平1.4%。公開市場今日有6260億元逆回購到期，即今日淨回籠4220億元。

《經濟通通訊社23日專訊》