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23/07/2026 15:26

《Ｂ股行情》上證B股指數收升1.5%，深證B收升1%

　　上證B股指數收升1.5%，報275.54點。深證B股指數收升1%，報1145.8點。
《經濟通通訊社23日專訊》

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