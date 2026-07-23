《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.19%，科創50挫逾4%，半導體領跌

A股三大指數升轉跌，滬綜指收低0.19%報3859.69點，深成指跌0.19%，創業板指軟0.33%，科創50指數更挫逾4%。滬深兩市半日成交額14560億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量3230億元或18%。



周三（22日）費城半導體指數在經歷前一日驚人漲幅後也出現降溫，A股半導體芯片股領跌大市，華虹宏力(滬:688347)挫12.6%，中芯國際(滬:688981)跌7.1%。不過，機構仍然看好產業前景，SEMI全球行銷長曹世綸表示，人工智能帶動半導體產值快速增長，全球半導體產值會在2030年攀上1.5萬億美元；SEMI並預估，2026年全球半導體製造設備銷售額將達1659億美元、年增23.2%，2028年將進一步增長至2295億美元。



上漲方面，電網設備概念快速拉升。隨著國家電網2026年特高壓及輸變電設備第三次招標結果正式落地，中國西電(滬:601179)、平高電氣(滬:600312)等上市公司近日披露中標公告，合計中標金額逾63億元。中國西電(滬:601179)股價漲停。



另有色金屬板塊上午升近3.5%，永杉鋰業(滬:603399)、盛達資源(深:000603)及四川黃金(深:001337)升停封板。

《經濟通通訊社23日專訊》