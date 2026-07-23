《Ａ股行情》滬綜指午後跌轉升0.18%，鋰礦、鋼鐵股走揚

A股市場午後逆轉，滬綜指跌轉升0.18%，報3874.17點，滬深300指數升0.32%，深成指升0.71%，創業板指亦揚0.74%。上海B股走高0.76%，深圳B股升0.68%。鋰礦、鋼鐵股走強，芯片及白酒股仍跌。

《經濟通通訊社23日專訊》