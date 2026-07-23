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AH股新聞

23/07/2026 15:03

《Ａ股行情》滬綜指收升0.25%連漲四日，兩市成交縮量4580億

　　滬深股市今日走勢反覆，最終除科創50軟3.78%外，主要指數集體收高。滬綜指收升0.25%報3876.78點，連升四日，累計升幅近3%，深成指揚0.44%，創業板也漲0.25%。兩市全日成交2.2萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量4580億元或17%。

　　中央政治局會議召開在即，為下半年宏觀政策定調。第二季度經濟增速不及預期後，分析人士普遍預計，決策層將強化逆周期調節表述，做好增量政策儲備；但在出口表現韌性、全年經濟增速有望實現的情況下，重點在於推動已有政策盡快落地，而非大規模刺激。

　　盤面上，鋰礦股升幅靠前，盛新鋰能(深:002240)漲停。寧德時代(深:300750)旗下雅江斯諾威鋰礦，終於走到投產前最關鍵的一步。近日，甘孜州生態環境局受理並公告《雅江縣斯諾威礦業發展有限公司斯諾威礦業新能源鋰礦開發項目》建設項目環境影響評價文件。這標誌著重整對價逾64億元的「天價鋰礦」開發邁入實質性建設籌備階段。寧德時代升3.7%，收報385.99元。

　　半導體板塊領跌，收挫4.3%。瑞銀證券分析師孟磊表示，部分短期投資者選擇在近期對上半年累積了較大漲幅的A股科技板塊進行獲利了結，而對科技板塊降低交易擁擠度以及去槓桿的需求一度加大短期市場壓力；不過，當前A股整體及科技板塊盈利持續向好的趨勢並未發生改變。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004728.00+0.23　
上證指數3876.78+0.2510258.80
深證成指14123.31+0.4411694.30
創業板指3575.52+0.25　
科創501789.69-3.78　
B股指數275.54+1.482.11
深證B指1145.80+1.020.93

《經濟通通訊社23日專訊》

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