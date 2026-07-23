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AH股新聞

23/07/2026 12:09

《神州金融》上海：依托高能級科創集聚區，建設直接融資試驗區

　　上海市發展和改革委員會等部門印發《上海市充分發揮直接融資功能　進一步加強科技金融服務的若干措施》，其中提出，建設直接融資試驗區。依托上海市股權投資集聚區及張江科學城、大零號灣等高能級科創集聚區，規劃建設直接融資試驗區。建立政策評估與反饋機制，定期梳理政策落地堵點，推動及時解決落實，總結形成可複製推廣的經驗做法。推動在試驗區內形成資本、人才、技術、信息的高度集聚，構建覆蓋從「0到1」概念驗證，到「1到10」孵化加速，再到「10到100」產業放大的全鏈條融資服務體系。

*便利科技企業再融資，深化科技金融數智化建設*

　　《若干措施》又提出，便利科技企業再融資。用好再融資支持政策，優化再融資審核流程和再融資時間間隔，允許按照未盈利標準上市且尚未盈利的企業及存在破發情形的企業再融資，優化再融資申報材料等，支持科技企業靈活運用增發、配股、可轉債等多種工具進行融資。推動再融資儲架發行制度落地實施。

　　另外，深化科技金融數智化建設。鼓勵投資機構加大金融科技應用力度，利用人工智能大模型、智能體等技術提升投研能力。探索人工智能賦能科研新范式，推動國資基金提升投資運作數智化水平，加強對投資決策、投後管理、項目退出等重點環節的監測，建立健全基金風險預警和防範機制，打造符合科技創新規律的「敏捷資本」。
《經濟通通訊社23日專訊》

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