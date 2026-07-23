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23/07/2026 14:11

【聚焦數據】廣東上半年GDP增4.5%，工業、消費續增，固投降11.4%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 廣東2026年上半年GDP同比增4.5%
▷ 工業增加值增5.8%，新能源汽車產量增48.4%
▷ 固定資產投資降11.4%，房地產開發投資降21.6%

　　廣東省統計局公布，2026年上半年，根據地區生產總值統一核算結果，廣東實現地區生產總值72281.05億元(人民幣．下同)，按不變價格計算，同比增長4.5%，增速較一季度放緩0.1個百分點，並低於全國水平的4.7%，經濟總量則繼續穩居全國首位。其中，第一產業增加值2248.94億元，增長3.8%；第二產業增加值27327.61億元，增長4.7%；第三產業增加值42704.50億元，增長4.5%。

*上半年廣東工業增加值同比增5.8%*

　　上半年，全省規模以上工業增加值同比增長5.8%，增速比一季度提高0.4個百分點。分門類看，採礦業增加值增長8.8%，製造業增長5.4%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長8.9%。分行業看，電子信息行業是主要支柱，計算機、通信和其他電子設備製造業增加值增長11.6%，對規模以上工業貢獻率達56.9%；汽車製造業增長9.9%。

*上半年廣東新能源汽車產量增近五成*

　　上半年，全省規模以上先進製造業、高技術製造業增加值分別增長6.9%、11.1%，分別高於規模以上工業增速1.1個、5.3個百分點；佔全省規模以上工業比重分別為57.2%、35.8%，比重比上年同期提高1.8個、2.8個百分點。分產品看，高技術產品保持較快增長，工業機器人、3D打印設備、集成電路產品產量分別增長34.2%、51.8%、29.7%；綠色產品增勢良好，新能源汽車、鋰離子電池產品產量分別增長48.4%、32.2%。

　　上半年，全省服務業增加值同比增長4.5%。其中，金融業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業增加值分別增長8.5%、8.2%、9.3%。

*上半年廣東消費增速放緩至1.3%*

　　上半年，全省社會消費品零售總額同比增長1.3%，增速較一季度放緩1.2個百分點。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額增長1.4%，鄉村消費品零售額下降0.2%。按消費類型分，限額以上單位餐飲收入增長4.4%，限額以上單位商品零售增長0.3%。基本生活類和部分升級類商品增長較快，其中，通訊器材類增長33.3%，新能源汽車增長9.3%。網絡零售保持較快增速，限額以上單位通過公共網絡實現商品零售額增長8.3%，比限額以上單位商品零售增速快8.0個百分點。

*上半年廣東互聯網和相關服務業投資增長近4倍*

　　上半年，全省固定資產投資同比下降11.4%，一季度為增長0.2%；扣除房地產開發投資，固定資產投資下降7.6%。大規模設備更新政策效應持續顯現，設備工器具購置投資大幅增長22.4%。基礎設施投資下降2.5%，其中，水利管理業投資增長15.6%，互聯網和相關服務業投資增長399.5%。房地產開發投資下降21.6%，新建商品房銷售面積下降13.3%，降幅比一季度收窄2.3個百分點。
《經濟通通訊社23日專訊》

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