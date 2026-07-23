《中國要聞》王毅馬尼拉見埃及外長，日相稱曾與王毅短暫交談

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中國外交部網站今日下午發文稱，中共中央政治局委員、外交部長王毅今日上午在菲律賓馬尼拉會見埃及外長阿卜杜勒阿提。稍早有日媒指，王毅今早缺席東盟與中日韓外長會議，由外交部副部長華春瑩出席。



今年是中埃建交70周年。王毅與阿卜杜勒阿提會面中表示，中方願同埃方一道，密切高層交往，深化經貿、軍事、人工智能等領域合作，加強多邊事務協作，共同構建面向新時代的中埃命運共同體。在埃方支持下，米娜宮飯店建立《開羅宣言》紀念碑，具有重要紀念意義，也體現了埃方尊重歷史、弘揚正義、重視對華關係的積極態度。



阿卜杜勒阿提表示，埃方堅定恪守一個中國原則，願成為中國走向非洲的門戶，期待以建交70周年為契機，同中方加強各層級交往，鞏固政治互信，深化電動汽車、太陽能、產業園區等領域務實合作，推動埃中全面戰略夥伴關係邁上新水平。



雙方還就中東海灣局勢等國際和地區問題交換了意見。王毅重申中方原則立場，表示美伊達成諒解備忘錄來之不易，值得各方珍惜。中方支持埃方發揮斡旋作用，積極勸和促談。巴勒斯坦問題是中東問題的核心，不應被忽視和邊緣化，當務之急是緩解加沙人道主義局勢。



日媒《共同社》今日上午報道指，王毅今日未有現身在馬尼拉舉行的東盟與中日韓外長會議，而參與該會議的中方代表是外交部副部長華春瑩。日本外相茂木敏充和南韓外長趙顯出席了該會議。該媒體下午補充稱，茂木敏充向媒體透露，昨日(22日)與王毅進行了短時間接觸，「就雙邊關係進行了交談」。茂木敏強調，繼續與中國對話極其重要。



報道指，這是自去年11月日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論導致中日關係惡化以來，兩國外長首次交談。



此前中國外交部宣布的日程顯示，王毅於7月22日出席在馬尼拉舉行的中國-東盟外長會，於23日至25日出席在吉爾吉斯喬蓬阿塔舉行的上合組織成員國外長理事會會議並訪問吉爾吉斯。

《經濟通通訊社23日專訊》