《擴大開放》中國商務部：引導外商投資磁懸浮動力設備、人形機器人研發等

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中國商務部外國投資管理司司長孟華婷今日在國新辦新聞發布會上表示，商務部將落實好鼓勵外商投資產業目錄，引導外商投資有機高分子材料、高效節能磁懸浮動力設備等先進製造業，人形機器人研發、現代高端航運服務等現代服務業，鼓勵外資更多投向中西部和東北等地區。



孟華婷並稱，商務部還將出台舉措，鼓勵外商投資服務業向融合化、數智化轉型，促進生產性服務業向專業化高端化延伸，生活性服務業提質升級；將進一步完善外資研發中心支持政策，便利引進更多外籍高層次人才，加大對創新成果轉化的支持力度。



*加快修訂出台外國投資者拼購境內企業相關規定*



孟華婷又指出，下半年，商務部將繼續圍繞利用外資固穩促優目標，進一步塑造吸引外資新優勢，做好擴增量、穩存量、提質量各項工作。在擴增量方面，將繼續實施高水平對外開放，穩妥有序深化增值電信、生物技術、外商獨資醫院和職業技能培訓機構等領域的開放試點，支持北京市提升國家服務業綜合示範區建設水平，還將加快修訂出台關於外國投資者拼購境內企業的規定。



*破除各類隱性壁壘，確保外資企業「准入又准營」*



在穩存量方面，商務部將落實好外國投資者以在華分配利潤擴大投資的稅收優惠政策，出台舉措支持外資企業進一步擴大本地化生產，助力存量企業經營好、發展好。商務部還將優化服務保障，進一步發揮各級商務主管部門重點外資項目工作專班作用，切實保障外資企業國民待遇，特別是破除各類隱性壁壘，確保外資企業「准入又准營」。商務部每個月都會舉辦一場外資企業圓桌會，並持續拓展圓桌會議題以及參會企業範圍，從而聽取各類外資企業的意見建議。

《經濟通通訊社23日專訊》