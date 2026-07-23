【聚焦數據】中國上半年FDI同比降5%降幅近三年最窄，6月增15.1%創逾半年高

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商務部外國投資管理司司長孟華婷今日在國新辦新聞發布會上表示，今年上半年實際使用外資(FDI)達到4021.4億元（人民幣．下同），降幅較去年同期(15.2%)收窄10.2個百分點，5月、6月兩個月均實現了同比正增長，吸收外資呈現出回穩向好態勢。



《路透》據此計算，上半年FDI規模同比下降5%，跌幅為近三年最窄；6月單月FDI同比增長15.1%，增速為去年11月以來最高。5月FDI為增長5.9%。



同時出席發布會的商務部副部長鄢東則表示，中國上半年對外非金融類直接投資(ODI)4531億元。



孟華婷解讀FDI數據稱，從規模上看，外資存量穩固、增量提升。截至2025年末，中國吸收外資存量已接近4萬億美元，今年1-6月新設外資企業同比增長5.3%，超過53萬家外資企業每年貢獻的稅收大約在2.5萬億元。聯合國貿發會議7月發布的《世界投資報告》認為，在充滿挑戰的全球投資環境中，中國引資已顯現穩定跡象。總體看，外資「穩」的基調沒有改變。



*上半年高技術產業吸引外資佔比達42.4%創新高*



從結構上看，外資向新向好、迭代優化。隨著中國產業鏈供應鏈日益完善，產業發展水平不斷提升，跨國公司也在持續加大先進技術和前沿領域投資。上半年，高技術產業吸引外資增長33.2%，佔比達到42.4%，創歷史新高；現代服務業領域引資佔比達到57%，電子及通信設備製造業增長52%，科技成果轉化服務增長57.1%，研發與設計服務增長82%。

《經濟通通訊社23日專訊》