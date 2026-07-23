《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(22日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|兆易創新
|(603986)
|4784.52
|貴州茅台
|(600519)
|2594.80
|瀾起科技
|(688008)
|2290.24
|寒武紀
|(688256)
|2242.71
|生益科技
|(600183)
|2032.73
|亨通光電
|(600487)
|2008.00
|藥明康德
|(603259)
|1974.56
|中國巨石
|(600176)
|1963.47
|中天科技
|(600522)
|1937.26
|中微公司
|(688012)
|1925.18
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|4878.83
|北方華創
|(002371)
|4742.02
|紫光股份
|(000938)
|2987.95
|浪潮信息
|(000977)
|2867.29
|三環集團
|(300408)
|2741.87
|東山精密
|(002384)
|2461.99
|寧德時代
|(300750)
|2184.01
|新易盛
|(300502)
|1939.91
|光迅科技
|(002281)
|1879.16
|通富微電
|(002156)
|1878.08
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社23日專訊》
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