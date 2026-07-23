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AH股新聞

23/07/2026 07:52

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日(22日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
兆易創新(603986)4784.52
貴州茅台(600519)2594.80
瀾起科技(688008)2290.24
寒武紀(688256)2242.71
生益科技(600183)2032.73
亨通光電(600487)2008.00
藥明康德(603259)1974.56
中國巨石(600176)1963.47
中天科技(600522)1937.26
中微公司(688012)1925.18
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)4878.83
北方華創(002371)4742.02
紫光股份(000938)2987.95
浪潮信息(000977)2867.29
三環集團(300408)2741.87
東山精密(002384)2461.99
寧德時代(300750)2184.01
新易盛(300502)1939.91
光迅科技(002281)1879.16
通富微電(002156)1878.08

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社23日專訊》

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