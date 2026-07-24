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AH股新聞

24/07/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創(300308)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
兆易創新(603986)3293.75
寒武紀(688256)2151.85
生益科技(600183)2136.64
中微公司(688012)2071.13
紫金礦業(601899)1974.25
瀾起科技(688008)1903.09
貴州茅台(600519)1798.05
中天科技(600522)1486.27
中國平安(601318)1471.14
亨通光電(600487)1415.98

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)3784.86
北方華創(002371)3106.06
寧德時代(300750)2948.61
通富微電(002156)2726.81
東山精密(002384)1981.52
新易盛(300502)1965.34
傑瑞股份(002353)1922.94
紫光股份(000938)1806.75
長川科技(300604)1464.21
德明利(001309)1403.25

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社24日專訊》

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