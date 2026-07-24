《滬／深股通》中際旭創(300308)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|兆易創新
|(603986)
|3293.75
|寒武紀
|(688256)
|2151.85
|生益科技
|(600183)
|2136.64
|中微公司
|(688012)
|2071.13
|紫金礦業
|(601899)
|1974.25
|瀾起科技
|(688008)
|1903.09
|貴州茅台
|(600519)
|1798.05
|中天科技
|(600522)
|1486.27
|中國平安
|(601318)
|1471.14
|亨通光電
|(600487)
|1415.98
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|3784.86
|北方華創
|(002371)
|3106.06
|寧德時代
|(300750)
|2948.61
|通富微電
|(002156)
|2726.81
|東山精密
|(002384)
|1981.52
|新易盛
|(300502)
|1965.34
|傑瑞股份
|(002353)
|1922.94
|紫光股份
|(000938)
|1806.75
|長川科技
|(300604)
|1464.21
|德明利
|(001309)
|1403.25
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社24日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽