《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監將綜合施策全力維護市場平穩運行

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內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



中共中央、國務院印發《關於加強新時代社會工作的意見》

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近日，中共中央、國務院印發《關於加強新時代社會工作的意見》，對加強新時代社會工作作出部署。《意見》要求，健全黨領導社會工作的體制機制，加強新興領域黨的建設，加強黨建引領基層治理和基層政權建設等。



證監會：更加精準有效實施逆周期調節

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7月23日，證監會召開黨的建設暨監管工作座談會。會議提出，綜合施策全力維護市場平穩運行，提升資本市場韌性。更加精準有效實施逆周期調節，推動中長期資金穩步提升入市規模和比例，加強應對全球市場波動和風險跨境傳導的政策儲備，築牢防範外部風險衝擊的防波堤防浪堤。



商務部：加快修訂外資併購境內企業規定

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7月23日，在國新辦舉行的新聞發布會上，商務部副部長鄢東表示，上半年新設外資企業數增長5.3%，引資額4021.4億元(人民幣．下同)；引資結構進一步優化，高技術產業引資增長33.2%，佔比提升至42.4%。外資持續看好中國市場，上半年近4800家外資企業追加對華投資。





《上海證券報》



中共中央、國務院印發《關於加強新時代社會工作的意見》

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近日，中共中央、國務院印發《關於加強新時代社會工作的意見》，對加強新時代社會工作作出部署。《意見》要求，健全黨領導社會工作的體制機制，加強新興領域黨的建設，加強黨建引領基層治理和基層政權建設等。



證監會召開黨的建設暨監管工作座談會

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7月23日，中國證監會召開黨的建設暨監管工作座談會，總結上半年證監會系統黨的建設和監管工作，分析當前形勢，推動完成全年目標任務。會議認為「市場整體具備較好的配置價值」，並部署了七方面工作，包括綜合施策全力維護市場平穩運行、推動中長期資金穩步提升入市規模和比例、加強新型業務監管等。



商務部：下半年多措並舉促消費穩外資

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上海證券報記者7月23日從國新辦新聞發布會上獲悉，下半年，商務部將加快培育服務消費增長點，推動商品消費擴容升級，多措並舉活躍線下消費。同時，商務部還將繼續圍繞利用外資固穩促優的目標，進一步塑造吸引外資新優勢，做好擴增量、穩存量、提質量的各項工作。





《證券時報》



中共中央、國務院印發《關於加強新時代社會工作的意見》

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近日，中共中央、國務院印發《關於加強新時代社會工作的意見》，對加強新時代社會工作作出部署。《意見》要求，健全黨領導社會工作的體制機制，加強新興領域黨的建設，加強黨建引領基層治理和基層政權建設等。



綜合施策全力維護市場平穩運行，從嚴監管維護市場「三公」

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7月23日，證監會召開黨的建設暨監管工作座談會，總結上半年系統黨的建設和監管工作，分析當前形勢，推動完成全年目標任務。會議指出，綜合施策全力維護市場平穩運行，提升資本市場韌性，深化改革提升制度包容性適應性，從嚴監管維護市場“「三公」，扶優限劣促進上市公司做優做強等。



上海出台直接融資「20條」，打造全國科創投融資標桿

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7月23日，《上海市充分發揮直接融資功能，進一步加強科技金融服務的若干措施》出台，從提升早期投資領投定價能力、構建完善股權投資接續機制、發揮資本市場關鍵樞紐作用、豐富多元長期資本供給和優化配套制度環境等方面推出20條措施。上海市委金融辦副主任曹艷文在當天召開的新聞通氣會上表示，上海將打造全國科創投融資標桿。

《經濟通通訊社24日專訊》