《鍾之日記》恒指低迷，金股捱沽

7月24日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股三大指數周四（23日）收黑，大型科技股走低。美國宣布將對數十個國家加徵10%至12.5%的關稅，港股氣氛低迷，低開低走，失守兩萬五關口，盤中更一度跌近400點。恒生指數最終跌247點，收報24963點，成交2098.8億元；本周則升1.63%。



*監管、國家隊落場維穩，A股本周升1.3%*



滬綜指今日隨亞洲股市走低，全日跌1.61%報3814.2點，按周則漲1.3%；深成指今日也跌2.47%，創業板指挫2.65%。滬深兩市成交額僅1.93萬億元人民幣，較上一個交易日減2641億元人民幣或12%。繼早前與各方召開座談會後，中證監周四再度發聲，強調綜合施策全力維護市場平穩運行，推動中長期資金穩步提升入市規模和比例，並加強應對全球市場波動和風險跨境傳導的政策儲備。



從板塊來看，半導體產業鏈逆勢活躍，至純科技(滬:603690)、博通集成(滬:603068)漲停。黃金概念則全日走頹，招金黃金(深:000506)大跌8.4%，四川黃金(深:001337)挫近8%。



A股上周狠跌5.8%，本周國家隊紛紛落場穩市，中國國新及中國誠通相繼增持多家央企股份，五大險資巨頭發聲響應，表示堅定支持資本市場發展。中證監先後與投資者、上市公司、證券基金和專家學者召開座談會，就促進資本市場穩定健康發展聽取意見建議，並表態綜合施策全力穩市，提升市場韌性。A股維穩奏效，周線止跌回升1.33%。



*金價持續回落，金礦、金飾股捱沽*



今日金價回落，金礦、金飾股捱沽，老鋪黃金(06181)挫4.3%，為表現第三弱勢藍籌；周大福(01929)收低2.3%，周生生(00116)跌2.2%。紫金礦業(02899)軟3.4%，紫金黃金國際(02259)挫3.8%，招金礦業(01818)跌2.2%。



美伊衝突升級、雙方釋出短期不會重回談判桌的訊號，市場憂心原油供應再受衝擊，布蘭特原油價格重回每桶100美元上方，引發通脹擔憂，強化了加息預期。金價前一個交易日已跌2%，今日延續跌勢，繼續小幅走低，現貨金亞洲時段午後跌0.5%，至每盎司4027.54美元，較周三（22日）觸及的兩周高點回落逾130美元。



此外，國內品牌金飾價格經歷三連漲後再次大跌，周生生足金飾品今天報1227元（人民幣．下同）/克，單日大跌31元；老廟黃金足金飾品報1231元/克，單日大跌27元；老鳳祥足金飾品現報1229元/克，單日大跌24元。



值得留意，6月中國黃金進口量達到約173噸，升至逾兩年高位，凸顯出國際金價暴跌後，這個全球最大黃金市場的需求堅挺。《彭博》分析，金價走低和人民幣走強維持了投資者的興趣，而銀行則為了用完進口配額並囤積黃金以履行對零售客戶的承諾，也積極參與其中。金瑞期貨分析師Zijie Wu表示，「投資者逢低買入是近期需求的重要驅動力」，並指「商業銀行需要補充庫存，為零售黃金銷售和黃金積存計劃提供實物支持，同時保留部分安全庫存，以備需求激增時之需」。



據上海黃金交易所統計，作為另一種受歡迎的投資方式，以實物黃金為支持的交易所交易基金(ETF)今年也出現了約28噸的淨流入。



*吉利入股福特西班牙工廠，逆勢升近3%*



吉利汽車(00175)23日宣布，全資附屬公司Geely SPV以總代價2.21億歐元，向福特集團(US.F)收購旗下持有的西班牙瓦倫西亞阿爾穆薩費斯廠房的34%股權。同日Geely SPV與福特及目標公司訂立合營協議，以規範目標公司的管理及營運。完成後，目標公司將作為集團與福特集團的合營公司進行運營，於上述廠房從事乘用車合約生產。



根據協議，福特將提供工廠產能及品牌工程技術，吉利汽車則負責提供車輛技術及資金，以支持其在歐洲市場的擴張計劃。此次合資企業的目標是將瓦倫西亞工廠的年產能提升至約50萬輛。在獲得相關監管機構批准後，預計將於2027年上半年正式投入運營。



吉利表示，有關收購及成立合營公司將令其直接進入歐洲成熟生產平台，在當地為歐洲市場生產部分吉利品牌汽車，支持於當地本土化戰略。透過成立合營公司，可藉該廠房生產能力及經驗及供應鏈網絡中獲益，從而加快歐洲市場部署。



相關消息帶動吉利股價一度升逾4%，最終收漲2.9%，報19.06元。其他汽車股則多數表現低迷，小鵬(09868)挫3.5%，蔚來(09866)跌2.8%，理想汽車(02015)跌2%，小米(01810)跌1.5%，比亞迪(01211)平收，惟零跑汽車(09863)彈4.9%。



中國乘聯分會昨日公布，結合終端表現推算，7月內地狹義乘用車零售市場規模約152萬輛，月減5.1%、年減16.8%。乘聯分會續指，7月是車市傳統淡季，6月半年度衝量透支效應顯現，加上多地高溫暴雨抑制線下客流及交付，惟以舊換新政策及新車交付放量提供底部支撐，車市呈季節性回落，維持低位運行。



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