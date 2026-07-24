《中國監管》中證監：綜合施策全力維護市場平穩運行，提升資本市場韌性

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據中國證監會官網，7月23日，中國證監會召開黨的建設暨監管工作座談會，總結上半年中證監系統黨的建設和監管工作，分析當前形勢，推動完成全年目標任務。



會議強調，當前地緣政治衝突持續，全球金融市場聯動共振風險上升。同時，新一輪科技革命和產業變革加速突破，宏觀政策面、基本面、資金面等方面的積極因素不斷積聚，資本市場改革效應持續顯現，市場整體具備較好的配置價值。會議要求全力完成年初制定的目標任務，確保資本市場「十五五」良好開局。



*精準有效實施逆周期調節，加強應對奉獻政策儲備*



具體來看，會議指出，要綜合施策全力維護市場平穩運行，提升資本市場韌性。更加精準有效實施逆周期調節，推動中長期資金穩步提升入市規模和比例，同時加強應對全球市場波動及風險跨境傳導的政策儲備。在改革層面，會議強調要落實落細投融資綜合改革各項措施，更好發揮股票、基金、債券、期貨市場的功能。



監管執法方面，會議明確將堅持打大打惡打重點，依法嚴查嚴處財務造假、內幕交易、操縱市場等違法違規行為，並加強對新型業務的監管，推進人工智能在監管中的應用。針對上市公司，會議提出將進一步夯實財務造假綜合懲防體系，更大力度推動上市公司規範治理，持續釋放併購重組活力。



對於行業機構，會議要求健全證券公司「1+N+X」監管制度體系，加快落實推動基金公司規範發展的一攬子措施，儘快出台期貨公司監管辦法，促進私募基金規範健康發展。風險防控方面，會議強調要堅決維護資本市場金融基礎設施安全穩定，著力防範化解融資平台、房地產相關債券違約風險。此外，會議還提出將穩妥有序深化資本市場雙向開放，進一步加強跨境監管合作。

《經濟通通訊社24日專訊》