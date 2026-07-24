《中國監管》京津冀消協約談國航東航等10航企及攜程飛豬等5平台，促限期整改機票超賣問題

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據《北京日報》報道，北京、天津、河北三地消協組織7月初聯合開展民航機票超售認知專項調查。針對調查中發現的問題，京津冀三地消協組織根據相關法規，於7月24日在天津對10家航空公司和5家線上售票平台開展聯合約談，並要求企業在2026年8月31日前完成自查整改。



被約談的航空公司為中國國際航空(00753)(滬:601111)、中國南方航空(01055)(滬:600029)、中國東方航空(00670)(滬:600115)、海南航空(滬:600221)、廈門航空、天津航空、四川航空、吉祥航空(滬:603885)、春秋航空(滬:601021)和河北航空；被約談的線上售票平台為同程(00780)、攜程(09961)、去哪兒、美團(03690)以及阿里(09988)旗下的飛豬。



值得關注的是，在約談前的溝通環節中，春秋航空的服務熱線無法聯繫上人工客服，消協組織發函後也未收到任何回覆。京津冀三地消協組織對此公開批評，要求春秋航空正視自身在服務響應和消費者權益保障方面存在的不足，並按要求整改。



*建議事前清晰公示超售規則、事發時提供多種解決方案*



京津冀三地消協組織還依據相關法規，向上述航空公司和線上售票平台提出四項整改建議，包括：須在線上購票渠道以醒目獨立的提醒方式，完整公示超售規則、現場處置流程及分級現金補償標準，不能僅以「存在超售風險」等模糊提示，代替對消費者核心權益的明確告知與說明。各航空公司應規範超售現場處置流程，超售時須第一時間主動告知旅客並提供完整安置方案，全程留存處置記錄，做好溝通協調；處置過程中應優先徵集自願放棄座位的旅客，不可未經協商即強制拒絕旅客登機。



因機票超售導致旅客無法正常登機的，航空公司應提供多種解決方案供旅客自主選擇，不得收取手續費及差價，不得強制安排凌晨或深夜航班；旅客應可自主選擇是否現金賠付，不能以里程或代金券強制替代；賠付流程手續亦應簡化，現場快速辦結。同時，各航空公司需加大對超售維權知識與投訴途徑的科普宣傳力度，並建立長效投訴渠道，提升旅客滿意度。

《經濟通通訊社24日專訊》