《中巴關係》外交部回應巴西輸華牛肉配額：願進一步拓展穩健經貿合作

巴西輸華牛肉已達到今年配額的80%，中國將按相關保障措施，自該國進口牛肉達到配額100%的第3天起加徵55%關稅。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上被問及相關情況時表示，中國連續17年是巴西第一大貿易夥伴，今年上半年，中巴貿易額同比增長近30%，對華出口在巴西對外出口總額佔比超過30%。中方願同包括巴西在內的有關各方保持溝通，進一步拓展健康穩定的經貿合作。
《經濟通通訊社24日專訊》
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24/07/2026 16:07
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