《中歐關係》中國禁止向拉法特集團等14家歐盟實體出口兩用物項

中國商務部今日公告稱，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定即日起將拉法特集團等14家歐盟實體列入出口管制管控名單，並採取以下措施：



一、禁止出口經營者向上述14家實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人將原產於中國的兩用物項轉移或提供給上述14家實體；正在開展的相關活動應當立即停止。



二、特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。



商務部發言人表示，歐方在北京時間7月23日晚正式發布第21輪對俄制裁措施，將14家中國內地和香港企業列單制裁。針對歐方上述惡劣行徑，並為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，中方根據相關法律法規有關規定作出上述決定。





此次出口管制管控名單：



1. 拉法特集團（Lafert S.p.A。）



2. 嘉耐特公司（Garnet S.r.l。）



3. 辛德豪瑟材料有限公司（Sindlhauser Materials GmbH）



4. 萊茵金屬公司（Rheinmetall AG）



5. 安特拉科化工貿易有限公司（Antraco Chemie-Handelsgesellschaft mbH）



6. InPACT公司（InPACT S.A。）



7. 三五實驗室（III-V LAB）



8. Cavok UAS公司（Cavok UAS）



9. 維戈爾光電公司（Vigo Photonics S.A。）



10. 弗羅茨瓦夫理工大學（Politechnika Wroclawska）



11. IHC公司（IHC Merwede Holding B.V。）



12. 太脫拉卡車公司（TATRA TRUCKS a.s。）



13. Opticoelectron集團（Opticoelectron Group）



14. Ekspla公司（Ekspla UAB）

《經濟通通訊社24日專訊》