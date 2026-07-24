《Ａ股行情》滬綜指低開0.6%，中證監表態維穩

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A股連漲四個交易日後，今早三大股指低開，滬綜指低開0.6%，報3853.63點，深成指低開1.47%，創業板指低開1.68%。中證監23日召開黨建暨監管工作座談會，會議強調要綜合施策全力維護市場平穩運行，提升資本市場韌性。



會議指出，要更加精準有效實施逆周期調節，推動中長期資金穩步提升入市規模和比 例，同時加強應對全球市場波動及風險跨境傳導的政策儲備。在改革層面，會議強調要落實落細投融資綜合改革各項措施，更好發揮股票、基金、債券、期貨市場的功能。另外，要嚴查嚴處財務造假、內幕交易、操縱市場等違法違規行為，加強新型業務監管，推進人工智能在監管中的應用；著力防範化解融資平台、房地產相關債券違約風險；穩妥有序深化資本市場雙向開放，進一步加強跨境監管合作。



據《金融時報》報道，近日，從中央到地方的國有資本運營平台密集出手；繼中國國新、中國誠通宣布增持A股後，北京、上海、陝西等地國資平台相繼跟進，宣布通過增持上市公司股份、推動併購重組等方式釋放穩市信號，助力資本市場平穩發展。



人行今日進行890億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有4505億元逆回購到期，即今日淨回籠3615億元。本周人行共進行10205元逆回購，對沖本周到期的19635億元，即人行本周共收水9430億元。另人行今日開展5000億元中期借貸便利（MLF）操作，期限一年。該操作量較本月到期多出1000億元，為連續第三個月淨增加。

《經濟通通訊社24日專訊》