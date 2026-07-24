  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

24/07/2026 15:03

《Ａ股行情》滬綜指收低1.6%，監管、國家隊落場維穩，周線升1.3%

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指24日收跌1.61%報3814.2點，周漲1.3%
▷ 中證監強調維護市場平穩，推動中長期資金入市
▷ 國家隊增持央企股份，五大險資表態支持資本市場

　　滬綜指今日隨亞洲股市走低，全日跌1.61%報3814.2點，按周則漲1.3%；深成指今日也跌2.47%，創業板指挫2.65%。滬深兩市成交額僅1.93萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日減2641億元或12%。繼早前與各方召開座談會後，中證監再度發聲，強調綜合施策全力維護市場平穩運行，推動中長期資金穩步提升入市規模和比例，並加強應對全球市場波動和風險跨境傳導的政策儲備。

　　從板塊來看，半導體板塊逆勢活躍，至純科技(滬:603690)、博通集成(滬:603068)漲停。內存芯片巨頭長鑫科技(滬:688825)公布，股票將於7月27日在上海證券交易所科創板上市。旗下子公司長鑫存儲乘AI熱潮獲得強勁的定價話語權，面對科技巨頭華為亦企硬漲價。

　　下跌方面，黃金概念全日走頹，招金黃金(深:000506)大跌8.4%，四川黃金(深:001337)挫近8%。今日現貨金下跌0.5%，至每盎司4027.54美元，較周三（22日）高位回落逾130美元。美國8月期金合約下跌0.5%，報4029.60美元。

　　A股上周狠跌5.8%，本周國家隊紛紛落場穩市，中國國新及中國誠通相繼增持多家央企股份，五大險資巨頭發聲響應，表示堅定支持資本市場發展。中證監先後與投資者、上市公司、證券基金和專家學者召開座談會，就促進資本市場穩定健康發展聽取意見建議，並表態綜合施策全力穩市，提升市場韌性。A股維穩奏效，周線止跌回升1.33%。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004649.19-1.67　
上證指數3814.20-1.619153.66
深證成指13774.68-2.4710157.70
創業板指3480.87-2.65　
科創501787.20-0.14　
B股指數274.24-0.471.72
深證B指1138.34-0.650.47

《經濟通通訊社24日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

英日已無將相才，黔驢技窮耍權謀

24/07/2026 14:43

大國博弈

胡塞亮出紅海之劍，美伊戰爭節外生枝

22/07/2026 17:04

中東戰火

說說心理話

定期存款 | 滙豐特選客3個月2.95厘，工銀亞洲高門檻加至...

21/07/2026 16:53

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金