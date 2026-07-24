《Ａ股行情》滬綜指收低1.6%，監管、國家隊落場維穩，周線升1.3%

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▷ 中證監強調維護市場平穩，推動中長期資金入市
▷ 國家隊增持央企股份，五大險資表態支持資本市場
滬綜指今日隨亞洲股市走低，全日跌1.61%報3814.2點，按周則漲1.3%；深成指今日也跌2.47%，創業板指挫2.65%。滬深兩市成交額僅1.93萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日減2641億元或12%。繼早前與各方召開座談會後，中證監再度發聲，強調綜合施策全力維護市場平穩運行，推動中長期資金穩步提升入市規模和比例，並加強應對全球市場波動和風險跨境傳導的政策儲備。
從板塊來看，半導體板塊逆勢活躍，至純科技(滬:603690)、博通集成(滬:603068)漲停。內存芯片巨頭長鑫科技(滬:688825)公布，股票將於7月27日在上海證券交易所科創板上市。旗下子公司長鑫存儲乘AI熱潮獲得強勁的定價話語權，面對科技巨頭華為亦企硬漲價。
下跌方面，黃金概念全日走頹，招金黃金(深:000506)大跌8.4%，四川黃金(深:001337)挫近8%。今日現貨金下跌0.5%，至每盎司4027.54美元，較周三（22日）高位回落逾130美元。美國8月期金合約下跌0.5%，報4029.60美元。
A股上周狠跌5.8%，本周國家隊紛紛落場穩市，中國國新及中國誠通相繼增持多家央企股份，五大險資巨頭發聲響應，表示堅定支持資本市場發展。中證監先後與投資者、上市公司、證券基金和專家學者召開座談會，就促進資本市場穩定健康發展聽取意見建議，並表態綜合施策全力穩市，提升市場韌性。A股維穩奏效，周線止跌回升1.33%。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4649.19
|-1.67
|上證指數
|3814.20
|-1.61
|9153.66
|深證成指
|13774.68
|-2.47
|10157.70
|創業板指
|3480.87
|-2.65
|科創50
|1787.20
|-0.14
|B股指數
|274.24
|-0.47
|1.72
|深證B指
|1138.34
|-0.65
|0.47
《經濟通通訊社24日專訊》
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