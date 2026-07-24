《中國要聞》公安部：今年9月將成立國際打擊電信網絡詐騙聯盟

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國新辦今日舉行「開局起步『十五五』」系列記者會，由公安部介紹強治理護民安促發展有關情況。公安部刑事偵查局局長姜國利表示，公安部將在今年9月於全球公共安全合作論壇（連雲港）2026年大會期間，舉辦國際打擊電信網絡詐騙聯盟成立大會。



姜國利介紹，國際打擊電信網絡詐騙聯盟是由中國政府發起籌建的，是為有效應對跨國電詐犯罪，由各國執法部門廣泛參與，具有一定行動協調力和專業性的政府間國際組織。截至目前，已經有40多個國家表態參與共建聯盟。



姜國利並提到，近年來，中國先後與西班牙、阿聯酋、緬甸等30多個國家開展國際執法合作，形成了良好機制，取得了顯著成效。2023年以來，中國加強與緬甸警務合作，全面清剿緬北邊境規模化電詐園區，共抓獲移交涉詐犯罪嫌疑人5.9萬餘名，徹底摧毀了臭名昭著的緬北果敢「四大家族」犯罪集團。2025年初，中緬泰建立了聯合打擊電詐犯罪的部級協調機制，聯合對妙瓦底地區電詐犯罪開展集中清剿，連續開展了10次聯合遣返行動，妙瓦底KK園區630餘棟建築物已經全部被拆除。



今年以來，中國與美國、阿聯酋警方首次開展了國際執法合作，成功搗毀詐騙窩點9個，抓獲犯罪嫌疑人276名；與柬埔寨警方不斷深化執法合作，強力清剿電詐園區和詐騙窩點，先後緝捕了多名重大犯罪集團頭目和重要骨幹；與柬埔寨、老撾、泰國、越南、馬來西亞、印尼、斯里蘭卡等國家開展執法合作，累計抓獲遣返2萬餘名涉詐犯罪嫌疑人。

《經濟通通訊社24日專訊》