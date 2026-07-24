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AH股新聞

24/07/2026 11:05

《中國要聞》公安部：上半年破4.8萬宗經濟金融違法犯罪案，挽回121.5億元損失

　　國新辦今日舉行「開局起步『十五五』」系列記者會，由公安部介紹強治理護民安促發展有關情況。公安部分管日常工作的副部長亓延軍表示，今年上半年，全國刑事案件、治安案件數量分別同比下降16.5%、11.3%，社會穩定形勢持續向好，「中國式安全感」成為海外社交平台的熱門話題。

　　上半年，全國公安機關依法打擊經濟金融領域違法犯罪，破獲有關案件4.8萬宗，挽回經濟損失121.5億元人民幣。電詐犯罪案件立案數同比下降15.6%，見面勸阻群眾292.6萬人，2025年10月以來電詐案件發案數連續9個月同比下降。傳統盜搶騙案件立案30.7萬宗，同比下降38.9%。命案發案降至歷史最低位。偵辦涉黑涉惡案件1744宗，常態化掃黑除惡群眾滿意度連續3年提升。全國道路交通安全形勢總體平穩，較大事故同比下降8.8%。

　　上半年，偵辦侵權假冒犯罪案件1.89萬宗，抓獲犯罪嫌疑人3.38萬人。協同提升入境旅遊、消費、生活便利化水平，入境外國人達2291.4萬人次，其中免簽入境外國人1781.5萬人次，同比分別增長20.4%、30.6%。
《經濟通通訊社24日專訊》

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