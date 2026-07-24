《神州能源》國家電網上半年完成逾3100億元固定資產投資，同比增12.6%

據《央視新聞》報道，國家電網今年上半年完成固定資產投資超3100億元人民幣，同比增長12.6%。
其中，15項特高壓工程和37座抽水蓄能電站加快建設。同時，新能源並網工程投資力度持續加大，截至6月底，國家電網經營區新能源並網裝機容量達到15.5億千瓦。
《經濟通通訊社24日專訊》
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24/07/2026 11:21
據《央視新聞》報道，國家電網今年上半年完成固定資產投資超3100億元人民幣，同比增長12.6%。
其中，15項特高壓工程和37座抽水蓄能電站加快建設。同時，新能源並網工程投資力度持續加大，截至6月底，國家電網經營區新能源並網裝機容量達到15.5億千瓦。
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