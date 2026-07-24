《中國要聞》颱風「紅霞」逼近，廣東、福建多條海上客運航線停運

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中央氣象台今早繼續發布颱風橙色預警指，今年第12號颱風「紅霞」將於明日(25日)晚上至周六(26日)早晨在廣東珠海到福建漳浦一帶沿海登陸，強度為颱風級。受其影響，預計明日至27日，廣東東部、福建南部等地累計降雨量有150-300毫米，局地400-450毫米，最大500-600毫米。根據《國家防汛抗旱應急預案》及有關規定，國家防總決定於今日上午9時針對廣東、福建啟動防汛防颱風四級應急響應。



中國氣象局「中國天氣」微博指出，「紅霞」登陸後將趨向向北深入內陸。「紅霞」當前雲系直徑範圍超800公里，登陸後影響深遠，廣東東部、福建南部、江西南部等地將承接「紅霞」最強降雨。



珠海、深圳等地今早發布颱風白色預警，揭陽、汕尾等市有轄區升級至颱風藍色預警。明後兩天，珠海香洲港、九洲港、橫琴碼頭、中山港、東莞虎門、蛇口、深圳機場往返海島航班全部停航。



*廣東福建多條海上客運航線停航*



據了解，廣東海事局已對受颱風影響區域13條客渡運航線、26艘客渡運船舶落實停運管控；粵東受影響海域風電平台198人已全部撤離；受影響海域石油平台人員共5000多人亦已於今日中午12時前完成撤離。應急保障方面，全省已部署專業救助打撈船13艘、救助直升機3架、大馬力拖輪86艘、清污船33艘



同時，福建海事部門已要求除民生保障剛需航線外，14條客渡運航線於今晚6時前全部停航；遊艇等小型船舶今日中午12時前全部停航。昨日下午開始，漳州、廈門、泉州海域所有61個海上施工項目全面停工，202艘施工船緊急避風。

《經濟通通訊社24日專訊》