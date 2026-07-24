普源精電(00537)董事長王悅及3執董共購逾47萬H股佔近2%股權，或續增持

普源精電(00537)(滬:688337)公布，執行董事兼董事長王悅、執行董事王寧、孫寧霄及程建川自願通過二級市場使用自籌資金購入合計47.11萬股H股，約佔已發行H股總數的1.9%。



該集團指，未就有關購買H股行為對有董事提供任何財務資助，而他們增持H股乃對該集團未來發展前景的信心以及對公司價值的認可，有關董事不排除進一步增持H股的可能性。

《經濟通通訊社24日專訊》