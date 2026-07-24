《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(23日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|兆易創新
|(603986)
|2589.48
|中微公司
|(688012)
|1982.13
|寒武紀
|(688256)
|1928.51
|亨通光電
|(600487)
|1677.00
|藥明康德
|(603259)
|1549.83
|生益科技
|(600183)
|1454.14
|中天科技
|(600522)
|1445.88
|貴州茅台
|(600519)
|1408.59
|中國巨石
|(600176)
|1348.94
|紫金礦業
|(601899)
|1313.94
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|4848.87
|寧德時代
|(300750)
|3559.59
|紫光股份
|(000938)
|3334.62
|東山精密
|(002384)
|3258.76
|北方華創
|(002371)
|2956.85
|新易盛
|(300502)
|2830.91
|浪潮信息
|(000977)
|2433.68
|通富微電
|(002156)
|2071.05
|三環集團
|(300408)
|1930.94
|國瓷材料
|(300285)
|1715.28
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社24日專訊》
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