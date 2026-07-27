寧德時代(03750)將斥不超過400億人幣回購A股，擬註冊發債籌不超過50億人幣

寧德時代(03750)(深:300750)公布回購A股方案，擬以自有或自籌資金，斥不低於200億元（人民幣．下同），且不超過400億元，以集中競價交易方式回購A股，每股回購價上限573元，不高於董事會通過回購股份決議前30個交易日股票交易均價的1.5倍。回購的股份將用於註銷，並減少公司註冊資本。



按每股回購價上限573元計，若寧德時代斥上限400億元預計回購約6980.8萬股A股，佔約1.51%股權，令H股佔總股本比重由4.72%升至4.79%，若斥下限200億元則預計回購約3490.4萬股A股，佔約0.75%股權，令H股佔總股本比重升至4.75%。回購期限為12個月。



*回購資金上限佔總資產3.5%*



該集團指，假設回購按上限400億元計算，按6月30日財務數據測算，回購資金佔總資產3.51%、佔淨資產10.54%、佔貨幣資金10.75%，佔比相對較小。該集團指，經營及現金流情況良好，財務狀況穩健，具備較強融資能力，回購股份不會對經營、財務、研發、債務履行能力和未來發展產生重大影響。



另外，該集團指，控股子公司廣東邦普擬註冊發行不超過50億元債券，發行利率根據發行時市場實際情況，以簿記建檔結果確定，募集資金用於項目建設、補充營運資金、償還有息負債等。

《經濟通通訊社27日專訊》